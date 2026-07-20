I videogiochi FIFA, ora EA Sports FC, hanno previsto il campione della Coppa del Mondo cinque volte di fila

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La Spagna ha vinto la Coppa del Mondo 2026, battendo diversi record, incluso il più lungo periodo di imbattibilità nel calcio internazionale maschile, dopo essere imbattuta in 38 partite dal marzo 2024. La vittoria prolungò anche una serie molto insolita... che EA Sports FC (e in precedenza i videogiochi FIFA di EA Sports) hanno previsto il campione della Coppa del Mondo nelle ultime cinque edizioni!

EA Sports (che attualmente non detiene i diritti della competizione, poiché ha rinunciato al marchio FIFA, causando nel frattempo il rilascio di una serie di giochi ufficiali pessimi) si è comunque preparata alla competizione con il "World's Game Update" rilasciato settimane prima del torneo.

E ora, dopo la vittoria per 1-0, la Spagna può vantarsi di aver previsto con precisione il campione del Mondo ogni volta dal 2010, anno in cui la Spagna ha conquistato la sua prima stella.

EA Sports ha realizzato simulazioni utilizzando i loro dati e ha anche previsto correttamente che la Germania avrebbe vinto nel 2014, la Francia nel 2018, l'Argentina nel 2022 e la Spagna nel 2026.

Giusto, la Spagna era già la grande favorita mesi prima dell'inizio della competizione, ma il record è impressionante, e molte altre persone seguiranno sicuramente ciò che prevedono tra quattro anni per la Coppa del Mondo 2030... co-condotta da Spagna, Portogallo e Marocco.

Come sottolinea VGC, EA Sports è stata meno efficace nel prevedere altre competizioni: ha azzeccato otto degli ultimi 15 Super Bowl (anche se ha previsto in modo significativo il risultato esatto dei New England Patriots 28-24 Seattle Seahawks nel 2015), ma nessuna delle loro previsioni sulla Stanley Cup della NHL si è mai rivelata vera.