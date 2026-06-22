I visti di ingresso giapponese quintuplicano il prezzo per tutti gli entranti stranieri

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Grazie all'indebolimento dello yen giapponese dal 2021 e alla fine della pandemia che ha finalmente permesso ai turisti di tornare nel paese, il Giappone ha visto decine di milioni di turisti affluire nelle sue città e aree rurali ogni anno. Tuttavia, questo potrebbe cambiare, poiché tutti gli entranti stranieri dovranno ora pagare una tariffa d'ingresso molto più alta per i loro visti.

Secondo la BBC, questa è la prima volta che i visti d'ingresso aumentano di prezzo in quasi 50 anni. Sono stati gli stessi dal 1978, ma dal 1° luglio un visto a ingresso unico costerà ora 15.000 yen (oltre £70), mentre prima costava solo 3.000 yen. Le partecipazioni multiple costeranno 30.000 yen, rispetto ai 6.000. "Non prevediamo che avrà un impatto immediato sul turismo in entrata di ingresso", ha dichiarato il ministro degli esteri Toshimitsu Motegi.

Anche altre tariffe relative ai viaggi all'estero sono state aumentate. Le autorità che spingono per l'aumento delle tasse affermano che ora si allineano più strettamente ai costi dei visti di altri paesi. Se vuoi restare in Giappone più a lungo di un periodo di vacanza, ti aspetta un costo ancora maggiore, dato che il limite massimo per la residenza permanente è ora di 300.000 yen, 30 volte il precedente limite di 10.000 yen. Ora sono anche 100.000 yen per cambiare lo status di residenza o estendere un periodo di soggiorno.