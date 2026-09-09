I voli britannici di ritorno in volo dopo quasi 2.000 voli sono stati cancellati, ma si prevedono ulteriori ritardi

HQ

Martedì, quasi 2.000 voli sono stati cancellati in tutto il Regno Unito, a causa di un problema nel controllo del traffico aereo che ha portato alla messa a terra degli aerei. Centinaia di migliaia di passeggeri sono stati colpiti e, anche mentre gli aerei torneranno in volo dal Regno Unito mercoledì, si teme ulteriori ritardi.

L'interruzione, durata ore, è stata riconosciuta dal fornitore di controllo del traffico aereo NATS, e la Ministra dei Trasporti Heidi Alexander ascolterà il suo capo Martin Rolfe su come si è verificato il blackout e cosa si può fare per prevenirlo.

Secondo BBC News, Rolfe si è scusato per i ritardi causati dall'interruzione. "Capisco perfettamente la frustrazione... ci assumiamo assolutamente la responsabilità e la responsabilità di questo," ha dichiarato nel programma Today di Radio 4. NATS ha escluso un attacco informatico come motivo dell'interruzione.

I voli stanno riprendendo, ma l'aeroporto di Heathrow e Gatwick avvertono che ci vorrà del tempo perché le operazioni tornino alle loro funzionalità precedenti. I voli sono riusciti a partire dall'aeroporto di Gatwick, ma i ritardi sono stati segnalati tra i dieci minuti e le due ore.