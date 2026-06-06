I Vuvuzela sono stati banditi dalla FIFA dalla Coppa del Mondo 2026

HQ

La FIFA ha annunciato il codice di condotta per la Coppa del Mondo 2026 negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, e i tifosi hanno notato che le vuvuzelas, un corno diventato popolare durante la Coppa del Mondo 2010 in Sudafrica, sono state vietate (tramite Forbes). Le tromba di plastica di queste tromba di plastica creano un'atmosfera enorme, ma anche livelli di rumore potenzialmente pericolosi, il che spiega perché è stato vietato dalla Coppa del Mondo.

Altre competizioni vietarono anche le vuvuzelas, dopo che persino i giocatori si lamentarono del fastidioso rumore delle corna. Le Vuvuzelas sono tornate nella Coppa del Mondo 2018, usate principalmente dai tifosi iraniani, e hanno nuovamente scatenato una forte reazione negativa da parte di giocatori e tifosi.

Altre preoccupazioni riguardo alla presenza delle vuvuzela negli stadi riguardano la possibilità di essere usate come arma. Inoltre, uno studio del 2010 ha rilevato che le minuscole gocce emesse da una vuvuzela possono far sì che malattie come l'influenza e i germi del raffreddore diventino trasportate per ore.

Di conseguenza, la FIFA li ha vietati dalla competizione, includendoli in una lista nera di oggetti come raggi laser e puntatori, e bottiglie d'acqua di plastica per motivi di sicurezza.