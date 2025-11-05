I Wolf Scout e il loro bravo ragazzo incredibilmente letale stanno prendendo d'assalto il Kill Team di Warhammer

HQ

Una metà del cofanetto di Dead Silence in arrivo su Warhammer 40,000: Kill Team è stata dettagliata in un nuovo post. Stiamo parlando dei lupi spaziali selvaggi, primordiali, pelosi e pelosi, che stanno portando i loro Wolf Scout per cercare di abbattere una squadra di tute stealth Tau il più silenziosamente possibile.

Gli Space Marine Scout o Neofiti sono spesso visti come le reclute delle forze degli Space Marine, ma i Wolf Scout sono guerrieri veterani e esploratori. Potrebbero non essere molti, ma possono certamente sferrare un pugno e possono persino accecare i loro avversari grazie alla loro abilità Tempesta Elementale, che fornisce bonus agli Esploratori di Lupo nel raggio del loro gettone Tempesta Elementale, come essere in grado di caricare mentre sono nascosti e ottenere rilanci nei test di difesa dopo essere stati colpiti.

C'è anche la star dello spettacolo, il Lupo Fenrisiano. Un bravo ragazzo che segue la tua squadra e può persino effettuare una carica prima dell'inizio dei combattimenti una volta per battaglia. Potrebbe non essere in grado di essere equipaggiato con armi al di fuori delle sue zanne naturali, ma quando quei masticatori sono come una spada a catena, non ci si può davvero lamentare.

Annuncio pubblicitario: