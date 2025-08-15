I World Humanoid Robot Games hanno preso il via in Cina

HQ

Le ultime notizie sulla Cina . Nel tentativo di mostrare quanto velocemente e lontano sia avanzata la robotica, la Cina ha dato il via al World Humanoid Robot Games, un evento che è essenzialmente l'equivalente delle Olimpiadi dei robot.

I giochi hanno visto la partecipazione di 280 squadre provenienti da ben 16 paesi in tutto il mondo, tra cui Cina, Stati Uniti, Germania e Brasile. Le varie squadre presenti sono presenti e mettono i loro robot alla prova in una serie di sfide sportive, che si tratti di atletica e ping pong, e persino di smistamento di medicinali e manipolazione di materiali.

Secondo Reuters, i giochi si svolgeranno durante il fine settimana e termineranno il 17 agosto, con oltre 500 robot che si daranno battaglia in oltre 26 eventi diversi. Puoi guardare l'azione dal vivo andando qui.