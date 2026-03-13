IA intorno al collo? Incontra Starboy - il nuovo "buddy" indossabile

HQ

Ci sono stati diversi tentativi di soluzioni IA portatili, o wearable come vengono chiamate, e Starboy è l'ultimo ad arrivare sul mercato. È un gioiello elegante che indossi al collo e che funge da assistente personale.

Il dispositivo si collega al tuo telefono e utilizza microfoni integrati per captare ciò che accade intorno a te. Utilizzando l'IA, il dispositivo può poi analizzare conversazioni, riassumere informazioni o fornire vari tipi di promemoria e suggerimenti.

L'idea è che potrai interagire in modo più naturale con la tecnologia—senza dover tirare fuori il telefono dalla tasca continuamente. Un gadget discreto che semplicemente fa il suo lavoro e che si inserisce perfettamente nell'ondata di prodotti simili che hanno iniziato a invadere il mercato.

Il prezzo parte da $250 al lancio a settembre, ma è disponibile anche in acciaio inox, cristallo (plastica) o rame. Quelle versioni costano un po' di più, però, con quest'ultima che è la più costosa a 400 dollari.

È qualcosa che ti attira?