IA intorno al collo? Incontra Starboy - il nuovo "buddy" indossabile
La collana intelligente si collega al tuo telefono, ascolta ciò che accade intorno a te e utilizza l'IA per riassumere le conversazioni, offrire promemoria e fungere da assistente personale.
Ci sono stati diversi tentativi di soluzioni IA portatili, o wearable come vengono chiamate, e Starboy è l'ultimo ad arrivare sul mercato. È un gioiello elegante che indossi al collo e che funge da assistente personale.
Il dispositivo si collega al tuo telefono e utilizza microfoni integrati per captare ciò che accade intorno a te. Utilizzando l'IA, il dispositivo può poi analizzare conversazioni, riassumere informazioni o fornire vari tipi di promemoria e suggerimenti.
L'idea è che potrai interagire in modo più naturale con la tecnologia—senza dover tirare fuori il telefono dalla tasca continuamente. Un gadget discreto che semplicemente fa il suo lavoro e che si inserisce perfettamente nell'ondata di prodotti simili che hanno iniziato a invadere il mercato.
Il prezzo parte da $250 al lancio a settembre, ma è disponibile anche in acciaio inox, cristallo (plastica) o rame. Quelle versioni costano un po' di più, però, con quest'ultima che è la più costosa a 400 dollari.
È qualcosa che ti attira?