Ian Callum ha reinventato la Jaguar XJ220

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Recentemente, uno dei designer originali dietro l'Aston Martin Vanquish ha rivolto la sua attenzione all'aggiornamento dell'auto per un pubblico moderno, e ora sta facendo lo stesso con un'altra icona, la Jaguar XJ220, più di tre decenni dopo il debutto della supercar originale.

Creato da Callum Designs, il progetto è descritto come uno studio di design contemporaneo piuttosto che come un'auto di produzione. La XJ220 aggiornata mantiene la silhouette inconfondibile dell'originale, inclusi i finestrini laterali ovali e le proporzioni drammatiche, introducendo però superfici più pulite, illuminazione LED moderna, cerchi ridisegnati e un posteriore più nitido.

Secondo Callum, l'obiettivo era "preservare lo spirito dell'originale" affinandolo con il linguaggio di design odierno, proprio come con il nuovo Vanquish.

Per ora, Callum afferma che la XJ220 è semplicemente un progetto di portafoglio, senza piani di produzione confermati. Tuttavia, il suo studio di design ha già trasformato concetti in auto stradali a tiratura limitata, inclusa l'Aston Martin Vanquish 25, lasciando la porta aperta a una costruzione su misura se ci fosse abbastanza interesse.