Ian McDiarmid reagisce alle polemiche sul suo ritorno di Palpatine ne L'ascesa di Skywalker

Mentre ogni anno che passa, sembra che una parte della fanbase si ammorbidisca sulla trilogia sequel, ci sono ancora molti fan di Star Wars che odiano i film. In particolare, Gli Ultimi Jedi e L'Ascesa di Skywalker ricevono molte critiche, con quest'ultimo che guadagna una buona quantità di vetriolo per il ritorno dell'Imperatore Palpatine, che sembrava essere morto alla fine de Il Ritorno dello Jedi.

Parlando con Variety, all'attore di Palpatine Ian McDiarmid è stato chiesto se avesse qualche opinione sulla controversia che circonda il ritorno di Palpatine. Ha detto quanto segue:

"C'è sempre qualcosa, non è vero? Non leggo quella roba e non sono online. Quindi mi arriverà solo se qualcuno lo menziona. Ho pensato che ci sarebbe stato un po' di trambusto nel riportarlo indietro. Ma come ho detto, la mia logica e quella di Palpatine erano del tutto ragionevoli".

"Quest'uomo che è stato orribilmente mutilato ha pensato che forse un giorno sarebbe potuto succedere a lui, e dobbiamo avere un piano B". McDiarmid ha continuato. "Mi piaceva l'idea che dovesse tornare ed essere ancora più potente di prima. Anche se questa volta doveva essere completamente distrutto. Quindi penso che sia morto".

McDiarmid interpreta il personaggio da più di 40 anni a questo punto, quindi sembra che se qualcuno conosce Palpatine, sono lui e George Lucas. Ma ci saranno ancora fan che troveranno il ritorno una pillola tremendamente difficile da ingoiare.