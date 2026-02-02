Ian McKellen lascia trapelare parte del suo ritorno su Magneto in Avengers: Doomsday: "Ho distrutto il New Jersey l'altro giorno"

HQ

Non sappiamo molto cosa aspettarci dal prossimo Avengers: Doomsday, dato che il film d'azione atteso viene ben tenuto nascosto. Quello che sappiamo è che riunirà diverse ex stelle Marvel, inclusa la gang X-Men che vedeva Ian McKellen nei panni di Magneto.

Parlando di questo ruolo famoso, McKellen ha menzionato in un'intervista con Jake's Takes come gli effetti speciali abbiano modificato il suo modo di interpretare il famoso mutante. Nei film precedenti, nei primi anni 2000, c'erano molti effetti fisici che utilizzavano gru e creavano scenografie, ma i progetti più moderni tendono a usare effetti digitali, cosa che ha lasciato trascorrere quando ha parlato brevemente di ciò che è chiaramente Avengers: Doomsday.

Alla fine di una discussione interessante che potete vedere circa 17 minuti dopo l'intervista qui sotto, McKellen conclude con quanto segue.

"Ho distrutto il New Jersey l'altro giorno. Ops. Probabilmente non avrei dovuto dirlo... "

Quindi, chiaramente Magneto avrà una presenza molto grande nel prossimo film, forse la sua presenza più distruttiva finora, oltre alla scena epica Golden Gate Bridge in X-Men: The Last Stand.