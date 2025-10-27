Ibai Llanos, streamer: "quello che è successo a El Clásico è colpa mia"

HQ

Ibai Llanos, streamer spagnolo e proprietario del club della Kings League Porcinos, afferma che quello che è successo in El Clásico è stata colpa sua. Si riferisce alla polemica dopo che Lamine Yamal ha detto che il Real Madrid "ruba" durante una conversazione con Ibai e altri streamer, due giorni prima della partita della Liga tra Madrid e Barcellona.

Il Real Madrid ha finito per dominare e vincere la partita per 2-1, Lamine Yamal è stato per lo più irrilevante nel gioco. Successivamente, alcuni giocatori di Madrid, tra cui i capitani Dani Carvajal e Thibaut Courtois, hanno deriso Yamal ed è scoppiata una rissa tra giocatori e membri dello staff di entrambe le squadre.

Domenica sera, Llanos ha registrato un breve video intitolato "quello che è successo a El Clásico è colpa mia", in cui spiega il contesto. Ibai partecipa alla Kings League, una popolare competizione di calcio amatoriale trasmessa in diretta streaming su Twitch, dove è il proprietario di uno dei club originali, il Porcinos FC.

Quel fine settimana, la squadra di Ibai avrebbe dovuto giocare domenica contro la squadra di Lamine Yamal nella Kings League, La Capital. Ibai ha chiesto alla Kings League di spostare la partita a venerdì, in modo che Lamine potesse essere presente e segnare anche un rigore. Ibai ha anche deciso di ospitare una conversazione per pubblicizzare la partita, in cui hanno parlato principalmente della Kings League, ma Ibai ha tracciato somiglianze tra la partita Porcinos-Capital e El Clásico (dato che Ibai è un tifoso del Real Madrid).

Ibai Llanos spiega il pasticcio tra Lamine Yamal e il Real Madrid

"L'idea era semplice: parlare della Kings League, scaldarsi un po'... Il solito, solo per divertirsi. L'idea non era quella di parlare di Madrid o Barça. All'improvviso, Lamine, in un confronto con la mia squadra, dice che Porcinos ruba tanto quanto Madrid. È diventato un disastro enorme", dice Ibai. Dopo la diretta, hanno pensato che non era poi così male: qualche gente arrabbiata qua e là, un video virale...

"Il problema è che si stanno diffondendo voci secondo cui queste dichiarazioni di Lamine stanno raggiungendo lo spogliatoio del Real Madrid. Pensi che possa essere vero o meno. Certo, oggi è stato confermato che lo spogliatoio del Madrid lo aveva sentito. Carvajal gli disse "parli troppo", anche Vinicius, anche Courtois.

Questo è dovuto a quello che è successo nella Kings League, e questo è successo perché ho avuto la brillante idea di, ehi, giochiamo un altro giorno e la partita sarà più divertente. È arrivato ovunque. Giuro su mio padre, volevo solo divertirmi. Naturalmente, all'improvviso dice anche la battuta sul furto di Madrid, e quella che sembrava un'assurdità si è trasformata nell'intervento della polizia a El Clásico. L'ultima volta che ho un'idea... "

Cosa ne pensate di questa situazione? Pensate che le parole di Lamine Yamal (e il tono con cui le ha pronunciate) siano state così serie?