IBM ha ideato un modo per effettuare la correzione degli errori per il calcolo quantistico su processori normali

HQ

Uno dei principali problemi del calcolo quantistico è un alto tasso di errore, specialmente se si vuole che venga fatto su hardware più disponibile e senza costi troppo costosi.

IBM sembra essere riuscita a far funzionare su processori standard la correzione degli errori altamente avanzata utilizzata per ridurre gli errori dei qubit, secondo un articolo pubblicato su arXiv dai ricercatori IBM Thilo Maurer, Markus Bühler, Michael Kröner, Frank Haverkamp, Tristan Müller, Drew Vandeth e Blake R. Johnson intitolato "Real-time decoding of the gross code memory with FPGAs".

Il team è riuscito a far funzionare la correzione degli errori su chip AMD standard, e a una velocità 10 volte superiore necessaria per tenere il passo con il computer quantistico. Questo è significativo, poiché la correzione degli errori rappresenta un ostacolo importante per IBM e il loro obiettivo di scalare il calcolo quantistico oltre l'uso attuale e su scala piuttosto ridotta.

IBM sta anche utilizzando un nuovo tipo di decodifica chiamato Relay-BP, che di per sé è significativamente più veloce dei metodi precedenti, importante poiché fino ad ora la correzione degli errori è spesso stata il fattore limitante. Questo scarica anche la correzione degli errori dal computer quantistico all'hardware normale, liberando così maggiore potenza di calcolo.

Sebbene non ci sia garanzia che questo ci avvicinerà a computer quantistici effettivamente validi nei prossimi anni, poiché gli esperti non sono d'accordo su quanto accelererà la tempistica teorica per tali cose, molto probabilmente accelererà il processo e renderà possibile ridurre il costo del prodotto finale.