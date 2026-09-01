Ibrahim Mbaye lascia il PSG e si unisce all'Aston Villa nell'ultimo giorno del mercato estivo

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Ibrahim Mbaye lascia il Paris Saint-Germain nell'ultimo giorno del mercato dei trasferimenti, poiché è stato annunciato un accordo con l'Aston Villa. L'Aston Villa ha pagato 55 milioni di euro (47 milioni di sterline), +5 milioni di euro in aggiunte per il giovane giocatore e firma per cinque anni, inclusa l'opzione per un sesto anno.

L'attaccante diciottenne è diventato il più giovane a titolare una partita di Ligue 1, in una partita del 2024 contro il Le Havre all'età di 16 anni, 6 mesi e 23 giorni.

Ha aiutato il PSG a vincere gli ultimi due titoli di Champions League e Ligue 1, e recentemente è diventato noto per aver cambiato schieramento dalla Francia al Senegal, incluso il gol contro la Francia ai recenti Mondiali.

Mbaye non è l'unico giocatore che lascia il PSG quest'estate: anche lunedì è stato annunciato che Bradley Barcola lascerà il PSG per il Liverpool per 140 milioni di euro (123 milioni di sterline), il giocatore più costoso di quest'estate. Anche Gonçalo Ramos è passato all'AC Milan per 75 milioni di euro, e Lee Kang-in è passato all'Atlético de Madrid per 40 milioni di euro.