Ibrahima Konaté ha annunciato ufficialmente per il Real Madrid, firma per le prossime quattro stagioni

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Un altro nuovo giocatore confermato per il Real Madrid. L'annuncio ufficiale di Ibrahima Konaté è stato fatto giovedì. "Real Madrid C. F. e Ibrahima Konaté hanno raggiunto un accordo affinché lui diventi un giocatore del Real Madrid per le prossime quattro stagioni, fino al 30 giugno 2030.". Il difensore centrale ventisettene ha annunciato la sua partenza dal Liverpool alla fine della scorsa stagione e, proprio come il suo ex compagno di squadra Trent Alexander-Arnold, si unisce al Real Madrid come free agent.

Konaté si unirà anche a diversi compagni della nazionale francese: Kylian Mbappé, Aurelien Tchouaméni ed Eduardo Camavinga. Assume una posizione importante come sostituto diretto di David Alaba.

C'è concorrenza nella sua posizione: Rudiger (probabilmente nel suo ultimo anno al Madrid dopo aver firmato un contratto annuale), Dean Huijsen (escluso dalla Coppa del Mondo da Luis de la Fuente), Militao (soggetto a infortuni) e Raúl Asencio (che si dice venga venduto). Ecco perché Mourinho stia spingendo il club a ingaggiare un altro difensore centrale quest'estate.