iBUYPOWER lancia prodotti di raffreddamento ad acqua hardline estremamente economici

iBUYPOWER ha utilizzato il CES per lanciare numerose custodie e AIO sorprendentemente economiche, sia con l'AW5 360mm AIO che le custodie Trace X e Pulse X, con la Trace X che rappresenta una classica custodia panoramica panoramica e curva in vetro che costa soli 100 dollari.

Tuttavia, iBUYPOWER promette un "Circuito personalizzato Trace X" che renderà il raffreddamento ad acqua hardline "accessibile a tutti" secondo un comunicato stampa inviato a Gamereactor. Questo potrebbe portare il watertubing hardline, spesso considerato la scelta più hardcore, a un livello di complessità e costo che molti più giocatori PC mainstream lo troveranno interessante.

Sebbene i prezzi debbano essere resi noti, il sistema mira a progettare su misura ogni elemento per renderlo più economico ma anche meno fragile, integrando una piastra di distribuzione che contiene pompa, refrigerante e serbatoio, occupando così il minor spazio possibile e riducendo la complessità dell'assemblaggio e dello spazio. Il design prende in prestito dal sistema iBUYPOWER Element CL, permettendo molte regolazioni, pur avendo un pannello di vetro curvo sia laterale che frontale, lasciando comunque spazio per opzioni ARGB e un alto livello di ventilazione.

