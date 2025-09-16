Ice Cube difende il peggior film dell'anno: La guerra dei mondi

Noi di Gamereactor consideriamo l'interpretazione diAmazon Prime Video del classico letterario di H.G. Wells con protagonistaIce Cube il peggior film dell'anno finora e personalmente trovo difficile vedere come qualcosa sarà in grado di superareWar of the Worlds in termini di pura, cruda, concentrata bruttezza per il resto dell'anno.

L'attore protagonista Ice Cube ha visto tutti gli ascolti bassi, tutti i tagli, e ha scelto di affrontarlo evidenziando mentre parlava con lo streamer Kai Cenat il fatto che il film è stato registrato con una webcam, durante il lockdown Covid quasi cinque anni fa.

"Questo è un film che ho fatto nel 2020 durante la pandemia, cinque anni fa. L'abbiamo girato in 15 giorni, ed è stato durante la pandemia. Quindi, il regista non c'era, nessuno degli attori c'era. Questo era l'unico modo in cui potevamo davvero girare il film. È tempo di pandemia. Ecco perché è solo lo schermo del computer. Ma in realtà, se la merda andasse giù, tutti avrebbero solo il loro schermo da guardare".

<social>https://youtu.be/4sVR6klSZyM?si=nJiC5z5Lqi1Zl8_b</social>