Ice Cube è tornato dietro un computer per gestire Minecraft reclami

HQ

Se avessi un dollaro per ogni volta che Ice Cube è diventato virale per essermi seduto dietro un computer questo mese, avrei due dollari. Non è molto, ma è strano che sia successo due volte. L'icona del rap e della recitazione è tornato di nuovo in un nuovo promo Minecraft, in cui si siede dietro un vecchio computer nel suo Ice Cubicle per guardare le morti dei giocatori.

La promozione è essenzialmente un'opportunità per gli utenti di inviare clip delle loro morti e presentare reclami a Ice Cube. Con il #CubeClaims, "promette" di farti ottenere un accordo. Promises è tra virgolette perché questo quasi sicuramente non accadrà.

<social>https://x.com/Minecraft /status/1956023050039910927</social>

Ice Cube è stato anche presentato dietro un computer per l'intero nuovo adattamento de La Guerra dei Mondi, che è attualmente considerato uno dei peggiori film del 2025 e forse del 21° secolo.

Annuncio pubblicitario:

La performance di Cube e alcuni dei momenti atroci del film sono diventati virali, creando un seguito di culto che considera il film come vero cinema.