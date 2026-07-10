Id Software aveva piani per un nuovo Perfect Dark

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Uno degli studi Microsoft particolarmente colpiti dai licenziamenti di questa settimana è Id Software. Si dice che fino a un quarto di tutti i dipendenti sia stato licenziato, e molti ora temono che questo segni la fine del motore di gioco Id Tech e della loro serie classica, come Doom.

Ora che alcune persone hanno lasciato l'azienda, hanno iniziato a emergere storie su cosa stesse realmente accadendo dietro le quinte nel rinomato gigante, che apparentemente includeva un nuovo Perfect Dark, dopo la cancellazione del titolo di The Initiative un anno fa. In un rapporto di GamesBeat, possiamo leggere:

"Il team stava anche considerando di realizzare un gioco basato su Perfect Dark, il franchise che non ha avuto una nuova aggiunta da Perfect Dark Zero nel 2005 sulla console Xbox 360. Lo studio venne a sapere dell'idea un giorno quando qualcuno fece una presentazione in un ufficio di vetro.

The Initiative, uno studio Xbox a Santa Monica, ha faticato per ben sette anni a realizzare un gioco Perfect Dark prima che The Initiative venisse chiuso nel luglio 2025. Evidentemente, il gioco Perfect Dark era disponibile poiché id Software poteva accedere all'IP di altre proprietà Microsoft se non venivano lavorate da altri. Era in lavorazione un concept art."

Purtroppo, non sapremo mai come sarebbe stato un Perfect Dark gioco sviluppato da id Software e costruito con il potente motore id Tech 5 - ma non ti fa venire l'acquolina in bocca solo solo solo al pensiero?