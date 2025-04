Id Software sul futuro di Doom: "Doom ha ancora molta vita e non siamo mai a corto di idee"

HQ

Doom è già uno dei franchise di videogiochi più leggendari e iconici di tutti i tempi. È anche uno che continua a sorprendere e prosperare nell'era moderna dei giochi con puntate eccellenti come Doom (2016), Doom Eternal e sicuramente anche l'imminente Doom: The Dark Ages.

Con Doom che si espanderà a maggio con il titolo prequel medievale, abbiamo recentemente avuto l'opportunità di sederci con il produttore esecutivo di id Software Marty Stratton per discutere di cosa riserva il futuro di Doom dopo The Dark Ages. La cosa fondamentale da notare? Doom non andrà da nessuna parte presto.

Stratton ci ha detto: "Ci siamo concentrati interamente su The Dark Ages. Non è come se avessimo, non abbiamo più team che lavorano su più progetti, quindi sapete ancora una volta che Hugo [Martin] ha fatto un lavoro straordinario costruendo questo universo, il team che lavora insieme. Quindi, ci sono... Ci sono sempre idee. Ci sono altre idee per le cose da fare nel lasso di tempo centrale, è un universo molto, molto ricco, ma siamo un piccolo team che è sempre molto concentrato su ciò che dobbiamo eseguire per i fan in questo momento, e questo è stato letteralmente il caso per The Dark Ages. Quindi, vedremo cosa verrà dopo, ma Doom è... sai, Doom ha ancora un sacco di vita e non siamo mai a corto di idee. Quindi, indipendentemente dalla proprietà intellettuale o dalle semplici ambizioni creative, è un ottimo posto di lavoro".

Puoi guardare la nostra intervista completa Doom: The Dark Ages qui sotto per informazioni sul multiplayer, la storia, i livelli sandbox e altro ancora. In caso contrario, Doom: The Dark Ages verrà lanciato su PC, PS5 e Xbox Series X/S il 15 maggio, anche se il primo giorno arriverà il Game Pass.