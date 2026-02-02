Id Software sulla celebrazione del suo 35° anniversario: "Abbiamo molto in arrivo"

HQ

35 anni fa, ieri, 1° febbraio, id Software è stata ufficialmente fondata, il che significa che quest'anno l'iconico sviluppatore noto per Doom, Quake, Wolfenstein, Rage e così via, sta segnando una tappa piuttosto impressionante.

Anche se non ci aspettiamo che questo coincida con il debutto di un nuovo grande gioco, dato che Doom: The Dark Ages è stato lanciato solo l'anno scorso, lo sviluppatore ha anticipato che celebrerà comunque il momento con alcuni piani interessanti.

In un video di aggiornamento, il produttore Marty Stratton ha iniziato dicendo: "Abbiamo molto in programma questa settimana da celebrare con tutti voi, e naturalmente, durante l'anno celebreremo questo anniversario e molti altri anniversari."

Il direttore del gioco Hugo Martin ha poi affermato: "Abbiamo molto altro in serbo, quindi restate sintonizzati."

Ad essere onesti, probabilmente si tratta di celebrazioni più contenute, con un focus sui fan e sulla comunità, quindi è meglio tenere sotto controllo le aspettative. Ma comunque, non sarebbe meraviglioso se id Software avesse una sorpresa in serbo per questa occasione memorabile?