Idris Elba e John Cena interpretano i leader del Regno Unito e degli Stati Uniti in Heads of State di Prime Video

In precedenza abbiamo visto Idris Elba e John Cena sullo schermo insieme in The Suicide Squad del 2021, un film che ci ha introdotto al Bloodsport del primo e al Peacemaker del secondo. La coppia continuerà presto questo doppio sforzo per un nuovo film commedia d'azione chiamatoPrime Video Heads of State, dove appaiono nei panni del Primo Ministro del Regno Unito e del Presidente degli Stati Uniti, due leader globali che sono costretti a combattere le probabilità e sopravvivere in natura dopo che il loro aereo è stato abbattuto.

Sì, questo è un vero e proprio film in arrivo sulla piattaforma di streaming già il 2 luglio e, per prepararci al suo folle arrivo, ha ora debuttato un trailer che ci dà un assaggio dell'umorismo e dell'azione che ci aspettano.

Per quanto riguarda la trama ufficiale, ci viene detto che è la seguente nella sua sinossi: "Il primo ministro del Regno Unito (Idris Elba) e il presidente degli Stati Uniti (John Cena) hanno una rivalità pubblica che mette a rischio l'alleanza dei loro paesi. Ma quando diventano bersagli di un potente nemico, sono costretti a fare affidamento l'uno sull'altro mentre si lanciano in una selvaggia corsa multinazionale. Alleati con Noel, un brillante agente dell'MI6 (Priyanka Chopra Jonas), devono trovare un modo per sventare una cospirazione che minaccia il mondo libero.

Guarderai Heads of State a luglio?