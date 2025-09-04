Idris Elba e Rebecca Ferguson guidano un cast stellare in Una casa di dinamite di Netflix

Questo ottobre, Netflix amplierà il suo portafoglio con un emozionante dramma politico che esplora come gli Stati Uniti affrontano l'essere presi di mira da un missile singolare e non attribuito. La premessa del film ruota attorno a come la nazione si adatta alla minaccia e tenta di determinare chi c'è dietro il lancio del missile e come rispondere a una tale dichiarazione di guerra.

Conosciuto come A House of Dynamite, questo film proviene dalla regista Kathryn Bigelow (precedentemente nota per The Hurt Locker e Zero Dark Thirty ), e il film presenta un cast assolutamente impilato con artisti del calibro di Idris Elba, Rebecca Ferguson, Jared Harris, Gabriel Basso, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram, Jonah Hauer-King, Greta Lee e Jason Clarke.

Finora, Netflix ha presentato in anteprima un teaser trailer del film, che puoi vedere qui sotto, ma dovremmo aspettarci un trailer più completo presto poiché sarà presentato in anteprima tra meno di un mese. Prima arriverà nei cinema, già il 3 ottobre per l'esattezza nei cinema del Regno Unito, prima di avere una premiere cinematografica globale il 10 ottobre, e poi alla fine arriverà anche su Netflix il 24 ottobre.

Effettuerai il check-out A House of Dynamite ?