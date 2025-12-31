Idris Elba riceverà il titolo di cavaliere, tra gli altri, come onorificenza di Capodanno

HQ

Nel Regno Unito, ogni anno vediamo la famiglia reale assegnare centinaia e talvolta ben oltre mille persone degne di onori. Dame, cavalieri e altri ancora vengono creati attraverso questo processo, e quest'anno vediamo alcuni favoriti dell'intrattenimento e dello sport in cima alla lista.

Idris Elba diventerà Sir Idris Elba una volta nominato cavaliere da re Carlo III nel nuovo anno, guadagnandosi l'onore grazie al suo lavoro nella campagna anti-coltelli a Londra e alla fondazione della Elba Hope Foundation insieme a sua moglie Sabrina. "Ricevo questo onore a nome dei molti giovani il cui talento, ambizione e resilienza hanno guidato il lavoro della Elba Hope Foundation", ha dichiarato l'attuale Sir Idris (tramite la BBC).

Meera Syal, attrice comica e scrittrice, riceverà anch'essa un riconoscimento e diventerà Dame Meera. Warwick Davis, Matt Lucas e Richard Osman ricevono tutti OBE. "Questa è la cosa migliore che mi sia mai capitata - e sono stato in Star Wars," ha detto Davis riguardo al suo OBE.

Cynthia Erivo, Ellie Goulding, Eve Graham e altre completano i riconoscimenti per musicisti e artisti, dato che quest'anno sono elencate 1.157 persone, non le nomineremo tutte, dato che alcuni dei migliori e più brillanti britannici sono riconosciuti dai reali.

