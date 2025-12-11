Idris Elba rivela i suoi piani di ritirarsi dalla recitazione e trasferirsi completamente come regista

HQ

Blockbuster, film minori, interpretazioni premiate e persino un periodo come protagonista di Night City. Idris Elba ha fatto in molti modi tutto come attore, e il cinquantatreenne crede che presto si allontanerà completamente dal ruolo di altre persone per poter invece passare dietro la macchina da presa.

Secondo il Daily Mail, Elba ha rivelato di avere in programma di ritirarsi dalla recitazione a un certo punto. "Spero che la mia fanbase come attore non sia arrabbiata con me, ma alla fine voglio trasferirmi per diventare regista a tutti i lati", ha detto.

"'Faccio teatro da molto tempo. Lo amo ancora, ma penso che dirigere mi permetta di contrarre muscoli leggermente diversi e semplicemente di far parte del set in modo diverso. Mi piace davvero," continuò.

Non c'è ancora un tempismo per permettere a Elba di allontanarsi dalla telecamera, ma sarà una giornata triste per gli spettatori. Elba ha anche menzionato il suo attivismo politico durante l'intervista, dicendo che a volte non si sente in grado di competere con i politici e potrebbe persino tornare nell'istruzione per costruire quella conoscenza.