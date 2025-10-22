Idris Elba scambia aerei per treni nella seconda stagione di Hijack

HQ

La prima stagione del dramma Apple TV Hijack ha avuto un successo tale da dare il via libera a una stagione successiva. È stata una decisione un po' strana in quanto la prima stagione era un pacchetto completo, che descriveva come un uomo ha fermato il dirottamento di un aereo passeggeri e alla fine ha impedito un attacco terroristico. Così, quando Apple ha promesso una seconda stagione con lo stesso uomo al comando, è sembrato un po' strano e enormemente sfortunato per questo eroico protagonista.

Ma in ogni caso, Hijack tornerà presto. Idris Elba tornerà a essere il protagonista della serie nei panni di Sam Nelson, e la differenza principale questa volta è che sta scambiando il viaggio aereo con il viaggio in treno. Sì, la seconda stagione di Hijack è ambientata su un treno che sembra essere stato truccato con esplosivi e messo su un percorso per causare la massima distruzione. Riuscirà Sam a farsi avanti e salvare la situazione questa volta?

Non abbiamo ancora un trailer completo, solo un breve teaser che potete vedere qui sotto, ma sappiamo che Hijack ritorna a Apple TV già il 14 gennaio 2026.