Idris Elba scambia aerei per treni nella seconda stagione di Hijack
Dobbiamo aspettarci un'automobile per la terza stagione...?
La prima stagione del dramma Apple TV Hijack ha avuto un successo tale da dare il via libera a una stagione successiva. È stata una decisione un po' strana in quanto la prima stagione era un pacchetto completo, che descriveva come un uomo ha fermato il dirottamento di un aereo passeggeri e alla fine ha impedito un attacco terroristico. Così, quando Apple ha promesso una seconda stagione con lo stesso uomo al comando, è sembrato un po' strano e enormemente sfortunato per questo eroico protagonista.
Ma in ogni caso, Hijack tornerà presto. Idris Elba tornerà a essere il protagonista della serie nei panni di Sam Nelson, e la differenza principale questa volta è che sta scambiando il viaggio aereo con il viaggio in treno. Sì, la seconda stagione di Hijack è ambientata su un treno che sembra essere stato truccato con esplosivi e messo su un percorso per causare la massima distruzione. Riuscirà Sam a farsi avanti e salvare la situazione questa volta?
Non abbiamo ancora un trailer completo, solo un breve teaser che potete vedere qui sotto, ma sappiamo che Hijack ritorna a Apple TV già il 14 gennaio 2026.