Idris Elba tornerà nei panni di Luther: un altro film arriverà su Netflix

Dopo che Netflix si è accaparrata i dirittiLuther del film successivo,Luther: The Fallen Sun un paio di anni fa, il finale di quel film ha sollevato la domanda su quale sarebbe stato il futuro del grintoso detective di Idris Elba. Ora abbiamo una risposta a questa domanda poiché il gigante dello streaming ha confermato che un altro film è in arrivo.

Sì, Netflix ha dato il via libera a un altro Luther film. Non abbiamo ancora un titolo ufficiale, ma sappiamo che Elba tornerà come personaggio titolare e che sarà affiancato da veterani e membriLuther del cast di lunga data, Ruth Wilson nei panni di Alice e Dermot Crowley nei panni di Martin Schenk.

Per il resto, Netflix ha anche fornito un piccolo teaser di cosa aspettarsi: "Luther è stato segretamente richiamato in servizio in mezzo a una nuova ondata di omicidi brutali e apparentemente casuali. Ma come può salvare Londra quando tutti, da tutte le parti, sembrano volerlo morto".

Sei entusiasta di saperne di più Luther ? Se non hai ancora visto The Fallen Sun, assicurati di leggere la nostra recensione del film qui.