ID@Xbox Showcase torna il 28 ottobre con i riflettori puntati sui nuovi titoli indie

HQ

Anche se può essere divertente affondare i denti in un gioco AAA enormemente costoso con anni di infiniti abbonamenti DLC su cui buttare i tuoi soldi, c'è ancora qualcosa di speciale nel mettere le mani su un ingegnoso gioco indie che spinge i confini e offre qualcosa che non abbiamo mai visto prima.

Se ti piacciono gli indie tanto quanto noi, abbiamo alcune notizie entusiasmanti per te. Microsoft ha annunciato un nuovo round di ID@Xbox Showcase, che si terrà il 28 ottobre alle 19:00 (CEST). Qui possiamo aspettarci 50 minuti di divertimento con trailer, gameplay e altro ancora da "editori e sviluppatori tra cui Raw Fury, Serenity Forge, Skybound Games, Thunder Lotus Games e molti altri".

Potrai seguire lo streaming sulle solite piattaforme come Facebook, TikTok, Twitch e YouTube. Probabilmente avremo motivo di tornare su questo argomento non appena verranno rivelati ulteriori dettagli, ma speriamo di avere una festa di gioco per gli intenditori.