ID@Xbox Showcase torna il 28 ottobre con i riflettori puntati sui nuovi titoli indie
Come da tradizione, abbiamo l'opportunità di dare un'occhiata ad alcuni dei titoli indie più caldi in arrivo su Xbox...
Anche se può essere divertente affondare i denti in un gioco AAA enormemente costoso con anni di infiniti abbonamenti DLC su cui buttare i tuoi soldi, c'è ancora qualcosa di speciale nel mettere le mani su un ingegnoso gioco indie che spinge i confini e offre qualcosa che non abbiamo mai visto prima.
Se ti piacciono gli indie tanto quanto noi, abbiamo alcune notizie entusiasmanti per te. Microsoft ha annunciato un nuovo round di ID@Xbox Showcase, che si terrà il 28 ottobre alle 19:00 (CEST). Qui possiamo aspettarci 50 minuti di divertimento con trailer, gameplay e altro ancora da "editori e sviluppatori tra cui Raw Fury, Serenity Forge, Skybound Games, Thunder Lotus Games e molti altri".
Potrai seguire lo streaming sulle solite piattaforme come Facebook, TikTok, Twitch e YouTube. Probabilmente avremo motivo di tornare su questo argomento non appena verranno rivelati ulteriori dettagli, ma speriamo di avere una festa di gioco per gli intenditori.