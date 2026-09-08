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IEM Beijing 2026: Here sono tutte le 16 squadre confermate
Tutte le organizzazioni partecipanti sono state determinate in vista dell'evento che si terrà tra due mesi.
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Tra poco meno di due mesi, l'IEM Beijing si terrà presso la Bloomage Biotech Biohyalux ECM Arena nella città cinese. In totale, 16 squadre saranno presenti e cercheranno di contendere il trofeo e il montepremi da 1,25 milioni di dollari in offerta, con due delle organizzazioni presenti che sperano in una vittoria per continuare le speranze del Grande Slam ESL.
Poiché gli eventi di qualificazione per l'evento sono giunti al termine, potreste chiedervi chi abbia effettivamente ottenuto un posto all'IEM Pechino? Se sì, potete vedere qui sotto l'elenco completo delle squadre qualificate/invitate (con le candidate al Grande Slam ESL in grassetto).
- Squadra 9z
- Team Liquid
- I Mongoli
- Team Falcons
- Mouz
- Natus Vincere
- Eredità
- Furia
- BetBoom Team
- Aurora Gaming
- G2 Esports
- Parivision
- FaZe Clan
- B8
- Eroico
- Tyloo
Chi consideri favorito per vincere l'IEM Pechino?