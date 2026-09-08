IEM Beijing 2026: Here sono tutte le 16 squadre confermate

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Tra poco meno di due mesi, l'IEM Beijing si terrà presso la Bloomage Biotech Biohyalux ECM Arena nella città cinese. In totale, 16 squadre saranno presenti e cercheranno di contendere il trofeo e il montepremi da 1,25 milioni di dollari in offerta, con due delle organizzazioni presenti che sperano in una vittoria per continuare le speranze del Grande Slam ESL.

Poiché gli eventi di qualificazione per l'evento sono giunti al termine, potreste chiedervi chi abbia effettivamente ottenuto un posto all'IEM Pechino? Se sì, potete vedere qui sotto l'elenco completo delle squadre qualificate/invitate (con le candidate al Grande Slam ESL in grassetto).



Squadra 9z



Team Liquid



I Mongoli



Team Falcons



Mouz



Natus Vincere



Eredità



Furia



BetBoom Team



Aurora Gaming



G2 Esports



Parivision



FaZe Clan



B8



Eroico



Tyloo



Chi consideri favorito per vincere l'IEM Pechino?