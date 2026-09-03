IEM Beijing Global Qualifier: 3DMax, GamerLegion e PaiN Gaming tra le eliminazioni precoce

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Come abbiamo accennato ieri, le cose si muoveranno incredibilmente velocemente riguardo al Global Qualifier per l'IEM Pechino. Lo scopo dell'evento è ridurre 16 squadre a sole due sopravvissute, entrambe accederanno alla parte principale dell'azione, mentre gli altri 14 'perdenti' saranno eliminati.

Già, dopo il primo giorno di gioco, quattro squadre sono state eliminate definitivamente, poiché la prima fase del Lower Bracket è stata completata. Per quanto riguarda le squadre eliminate, queste includono 3DMax, GamerLegion, PaiN Gaming e Dendele CS, con tre di queste eliminazioni piuttosto sorprendenti.

Per quanto riguarda il prossimo momento, ci saranno 10 partite giocate durante oggi, 3 settembre, con fino a otto altre squadre eliminate. Per quanto riguarda le partite in programmazione, potete vedere queste informazioni qui sotto.

Secondo turno del Lower Bracket:



Eyeballers vs. MiBR alle 13:00 BST/14:00 CEST



Nemiga Gaming vs. K27 alle 13:00 BST/14:00 CEST



Magic vs. BIG alle 13:00 BST/14:00 CEST



Eroico vs. Colore alle 13:00 BST/14:00 CEST



Terzo turno del Lower Bracket:



Vincitore di Eyeballers/MiBR vs. Vincitore di Nemiga/K27 alle 16:00 BST/17:00 CEST



Vincitore di Magic/BIG vs. Vincitore di Heroic/Color alle 16:00 BST/17:00 CEST



Semifinali del tabellone superiore:



Fuoco Eterno vs. TigeRES Nucleare alle 16:00 BST/17:00 CEST



HOTU vs. B8 alle 16:00 BST/17:00 CEST



Quarti di finale del Lower Bracket: