IEM Beijing Global Qualifier: B8 e Heroic punch ticket per il main event di novembre

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Nel corso della scorsa settimana, abbiamo seguito le attività dell'IEM Beijing Global Qualifier, un evento che mirava a ridurre 16 organizzazioni speranzose a sole due sopravvissuti, ognuna delle quali sarebbe passata all'evento principale che si terrà a novembre.

A tal fine, il Global Qualifier si è concluso e le squadre superstiti sono state decise. Alla fine, sia B8 che Heroic sono usciti vincitori, con B8 che ha vinto il Upper Bracket e ha battuto Nuclear TigeRES nella finale del Upper Bracket per 2-0, mentre Heroic sono sopravvissuti al Lower Bracket, superando Nuclear TigeRES nella finale del Lower Bracket in parità 2-0.

Va detto che, mentre questo accadeva, era in corso anche la qualificazione asiatica per l'evento, che ha visto Tyloo battere FlyQuest nella Grand Final, assicurandosi l'unico posto disponibile tramite questo sistema di qualificazione. Questo significa che tutte e 16 le squadre (sia le organizzazioni qualificate che le squadre invitate) sono state impegnate per l'IEM Pechino, con tutti gli occhi puntati ora sull'evento principale che si terrà alla Bloomage Biotech Biohyalux ECM Arena in città dal 2 all'8 novembre.