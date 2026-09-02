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Counter-Strike 2
IEM Beijing Global Qualifier: Here sono le prime partite
16 squadre cercheranno di conquistare uno dei due ultimi posti per il main event.
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È quasi ora di un altro grande torneo Counter-Strike 2, dato che l'IEM Beijing è dietro l'angolo. Prima che questo immenso torneo possa iniziare, devono essere riempiti gli ultimi posti di qualificazione, ed è proprio questo che accadrà nei prossimi giorni.
Da oggi, 2 settembre, inizierà la Global Qualifier e inizierà a ridurre le 16 squadre presenti per determinare le due che accederanno al prossimo turno di gioco. Tenendo questo a mente, potete vedere qui sotto le prime partite di oggi, con l'informazione aggiuntiva che questa parte dell'azione si concluderà effettivamente il 4 settembre, anche utilizzando un tabellone a doppia eliminazione, il che significa che ci sono molte partite all'orizzonte.
IEM Beijing Global Qualifier Upper Bracket Round 1 (2 settembre):
- MIBR vs. Fuoco Eterno alle 10:00 BST/11:00 CEST
- 3DMax vs. Eroico alle 10:00 BST/11:00 CEST
- Magic vs. K27 alle 10:00 BST/11:00 CEST
- Nuclear TigeRES vs. GamerLegion alle 10:00 BST/11:00 CEST
- BIG vs. Nemiga Gaming alle 13:00 BST/14:00 CEST
- HOTU vs. PaiN Gaming alle 13:00 BST/14:00 CEST
- Dendele CS vs. Oculari alle 13:00 BST/14:00 CEST
- Colore vs. B8 alle 13:00 BST/14:00 CEST