IEM Beijing Global Qualifier: Here sono le quattro squadre rimaste in corsa e le partite previste 12 delle 16 squadre sono state ufficialmente eliminate con solo tre partite da giocare.

HQ Come abbiamo detto ieri, la maggior parte delle squadre qualificate per l'IEM Beijing Global Qualifier sarebbe stata eliminata nelle ore a venire, con una serie di incontri che avrebbero eliminato fino a 8 squadre, costruendo sulle quattro eliminazioni dirette del giorno precedente. Siamo ora sull'orlo dell'ultima giornata di azione del Global Qualifier, con solo quattro squadre rimaste, con tre incontri in programma, e queste partite determineranno le due squadre che accederanno al Main Event imminente. Prima di parlare delle partite, potresti essere curioso delle otto squadre eliminate di ieri. Queste includono le seguenti:

Eyeballers



Nemiga Gaming



GRANDE



Colore



MiBR



Magia



K27



HOTU

Per quanto riguarda ciò che ci aspetta nelle prossime ore, le partite previste sono le seguenti. Finale del tabellone superiore:

NuclearTigRES vs. B8 alle 16:00 BST/17:00 CEST

Semifinale del Lower Bracket:

Fuoco Eterno vs. Eroico alle 16:00 BST/17:00 CEST

Finale del Lower Bracket:

Perdente della finale del Upper Bracket vs. Vincitore della Semifinale del Lower Bracket alle 19:00 BST/20:00 CEST

Va notato che entrambi i vincitori delle rispettive finali otterranno i biglietti per il Main Event che inizierà il 2 novembre.