IEM Chengdu 2025: quattro squadre si assicurano un posto nei playoff con altri due posti in palio

Sta arrivando il momento cruciale del torneo Intel Extreme Masters Chengdu 2025, poiché la fase a gironi è ora nei suoi momenti finali. Al momento della scrittura, molte delle squadre stanno gareggiando nelle loro ultime partite per la fase a gironi, con altre che si svolgeranno a breve, e stando così le cose in realtà conosciamo già molte delle squadre che si sono qualificate per la parte dei playoff.

Essendo nelle finali del girone superiore sia per il Gruppo A che per il Gruppo B, Astralis, Team Falcons, Furia e Mouz hanno tutti conquistato i loro posti nei playoff. Le prime due e le ultime due squadre si affronteranno oggi per essere incoronate vincitrici del girone e assicurarsi un bye per il primo turno dei playoff. La perdente aspetterà nel primo turno dei playoff, dove sarà poi testa di serie contro le vincitrici delle finali del girone inferiore dei due gironi.

Non sappiamo ancora chi saranno queste squadre poiché l'azione è ancora all'inizio, ma le squadre qualificate saranno Team Spirit o The MongolZ e Team Vitality o G2 Esports.