IEM Cologne inizia oggi: ecco gli abbinamenti dei Play-In

HQ

È ora di tornare alla Cattedrale di Counter-Strike. IEM Cologne prende il via oggi, con la fase Play-In che vedrà 16 squadre combattere e cercare di assicurarsi uno degli otto slot rimanenti nell'evento principale che seguirà.

Con le partite imminenti, conosciamo le partite di apertura. Il formato per il Play-In è una doppia eliminazione, il che significa che ogni squadra ha una vita prima di essere eliminata completamente dall'IEM di Colonia. Gli slot di progressione vengono assegnati alle quattro squadre che vincono due partite del girone superiore e anche alle quattro squadre che sopravvivono al girone inferiore. Anche se non sapremo come verranno organizzati questi slot per alcuni giorni, le partite inizialiPlay-In sono programmate come segue.



FaZe Clan contro BIG



Team Liquid contro PaiN Gaming



3DMAX contro MiBR



Ninja in pigiama vs. eroici



GamerLegion contro la complessità



TYLOO contro Virtus.pro



Astralis contro B8



FlyQuest contro Furia



Per quanto riguarda le otto squadre che si sono già qualificate per la fase a gironi principale, includono:



Vitalità di squadra



G2 Esports



Squadra Falchi



La MongolZ



Mouz



Natus Vincere



Aurora Gaming



Spirito di squadra



Per quanto riguarda chi è il favorito per l'evento, Team Vitality è quello da tenere d'occhio, poiché sono in una mega serie di vittorie e sono gli attuali leader nella caccia per il prossimo Intel Grand Slam.