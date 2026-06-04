IEM Colonia 2026: B8 e BetBoom Team confermati per la Tappa 2

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Come detto ieri, più tardi quel pomeriggio, alcune squadre avanzaranno alla seconda fase di gioco all'IEM Colonia, mentre alcune sono state eliminate definitivamente dal torneo. Il tabellone svizzero per la Fase 1 dell'evento è ben avviato e mancano solo due giornate di incontro (4-5 giugno), durante le quali avremo una conferma ferma di otto eliminazioni totali e otto squadre che accederanno alla fase successiva.

Secondo i risultati di ieri, B8 ha sconfitto M80 e BetBoom Team ha superato GamerLegion, il che significa che sia B8 che BetBoom Team hanno ufficialmente assicurato i biglietti per la Tappa 2, che inizierà sabato.

Guardando dall'altra parte del gruppo, Gaimin Gladiators è stato sconfitto da Heroic e Sinners Esports ha perso contro Tyloo, il che significa che sia Gaimin che Sinners sono stati eliminati definitivamente e torneranno a casa come prima due eliminatori.

Per quanto riguarda ciò che ci aspetta oggi (4 giugno), tre squadre saranno confermate per la Fase 2 mentre altre tre saranno eliminate. Puoi vedere gli incontri qui sotto, con le restanti sei squadre che seguiranno l'azione di oggi per giocare domani, dove tutto è in gioco.

Partite di qualificazione IEM Cologne 2026 Stage 1 il 4 giugno:



GamerLegion contro BIG



M80 vs. NRG



Lynn Vision Gaming vs. MiBR



IEM Cologne 2026 Stage 1 elimination match il 4 giugno: