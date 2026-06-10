IEM Colonia 2026: Domani inizia la Fase 3 con 16 squadre ancora in corsa

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Stiamo entrando nella penultima fase del torneo Intel Extreme Masters Cologne 2026, poiché l'evento tedesco ambientato nella Cattedrale di Counter-Strike ha ridotto le sue 32 squadre qualificate a soli 16 superstiti, con questa ridotta a due nei prossimi giorni.

Lo scopo della Fase 3 è determinare le otto squadre che accederanno al turno playoff del torneo, e questo avviene in formato svizzero, il che significa che le squadre avanzano se ottengono tre vittorie nelle cinque partite/giornate totali della fase. Tre sconfitte significheranno eliminazione diretta immediata e non ci saranno pareggi in questo turno, poiché entro la fine del 15 giugno, l'ultima giornata della Fase 3, tutte le squadre avranno o tre vittorie o tre sconfitte, sia 3-0, 1-3, 3-2, le variazioni sono ampie.

Tenendo questo in mente, potresti essere interessato alle 16 squadre che si sono qualificate per la Fase 3 e a come sono state classificate. In totale, otto squadre hanno ottenuto inviti diretti a questa fase di gioco, mentre otto hanno ottenuto un posto superando il turno svizzero della Fase 2. Puoi vedere le differenze e i dispositivi di riferimento qui sotto.

Inviti diretti IEM Colonia 2026 Fase 3:



Team Vitality



Natus Vincere



Team Falcons



I Mongoli



Parivision



Aurora Gaming



Furia



Mouz



Qualificazioni IEM Colonia 2026 Fase 3 tramite Fase 2:



FUT Esports



Spirito di squadra



G2 Esports



BetBoom Team



Squadra 9z



Monte



B8



Eredità



Calendario IEM Cologne 2026 Fase 3 Round 1 (11 giugno):



Team Vitality vs. FUT Esports



Natus Vincere vs. Spirito di Squadra



Team Falcons vs. G2 Esports



La squadra MongolZ vs. BetBoom



Parivision vs. 9z Team



Aurora Gaming contro Monte



Furia vs. B8



Mouz vs. Legacy



Il turno dei playoff si svolgerà dal 18 al 21 giugno, ma chi pensi si qualificherà?