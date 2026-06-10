IEM Colonia 2026: Domani inizia la Fase 3 con 16 squadre ancora in corsa
Solo otto accederanno alla fase playoff dell'evento.
Stiamo entrando nella penultima fase del torneo Intel Extreme Masters Cologne 2026, poiché l'evento tedesco ambientato nella Cattedrale di Counter-Strike ha ridotto le sue 32 squadre qualificate a soli 16 superstiti, con questa ridotta a due nei prossimi giorni.
Lo scopo della Fase 3 è determinare le otto squadre che accederanno al turno playoff del torneo, e questo avviene in formato svizzero, il che significa che le squadre avanzano se ottengono tre vittorie nelle cinque partite/giornate totali della fase. Tre sconfitte significheranno eliminazione diretta immediata e non ci saranno pareggi in questo turno, poiché entro la fine del 15 giugno, l'ultima giornata della Fase 3, tutte le squadre avranno o tre vittorie o tre sconfitte, sia 3-0, 1-3, 3-2, le variazioni sono ampie.
Tenendo questo in mente, potresti essere interessato alle 16 squadre che si sono qualificate per la Fase 3 e a come sono state classificate. In totale, otto squadre hanno ottenuto inviti diretti a questa fase di gioco, mentre otto hanno ottenuto un posto superando il turno svizzero della Fase 2. Puoi vedere le differenze e i dispositivi di riferimento qui sotto.
Inviti diretti IEM Colonia 2026 Fase 3:
- Team Vitality
- Natus Vincere
- Team Falcons
- I Mongoli
- Parivision
- Aurora Gaming
- Furia
- Mouz
Qualificazioni IEM Colonia 2026 Fase 3 tramite Fase 2:
- FUT Esports
- Spirito di squadra
- G2 Esports
- BetBoom Team
- Squadra 9z
- Monte
- B8
- Eredità
Calendario IEM Cologne 2026 Fase 3 Round 1 (11 giugno):
- Team Vitality vs. FUT Esports
- Natus Vincere vs. Spirito di Squadra
- Team Falcons vs. G2 Esports
- La squadra MongolZ vs. BetBoom
- Parivision vs. 9z Team
- Aurora Gaming contro Monte
- Furia vs. B8
- Mouz vs. Legacy
Il turno dei playoff si svolgerà dal 18 al 21 giugno, ma chi pensi si qualificherà?