IEM Colonia 2026: GamerLegion, M80, B8 e BetBoom Team in vista delle qualificazioni per la Fase 2

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Sebbene la prima fase del torneo Intel Extreme Masters Cologne 2026 non terminerà prima di qualche giorno, ci aspettiamo di vedere alcune squadre avanzare dalla fase questo pomeriggio, ottenendo il loro biglietto per la Fase 2, mentre un paio di squadre vengono eliminate definitivamente dal torneo Counter-Strike 2.

La fase svizzera è iniziata e, dato che le squadre hanno bisogno di tre vittorie per avanzare e tre sconfitte per essere eliminate, le partite di oggi forniranno risposte riguardo al futuro di quattro squadre in totale, poiché la giornata si concluderà con due squadre da 3-0 e due squadre 0-3.

Al momento, GamerLegion, M80, B8 e BetBoom Team sono tutti 2-0 e si sfideranno per un biglietto per la Fase 2. GamerLegion si sfideranno con BetBoom Team, mentre M80 e B8 si affrontano. I vincitori avanzano e i perdenti tornano in campo per cercare una terza vittoria nei prossimi giorni di azione di palco svizzero.

Allo stesso modo, Sinners Esports, Heroic, Gaimin Gladiators e Tyloo sono tutti 0-2 e si giocheranno tra loro. Tyloo si sfida con Sinners Esports, e Gaimin Gladiators e Heroic si sfidano, con i vincitori che vivono per combattere un altro giorno mentre i perdenti vengono eliminati definitivamente dal torneo.

Per quanto riguarda gli altri sfidamenti, le squadre 1-1 si affronteranno tra loro, con Team Liquid contro MiBR, Thunderdownunder contro BIG, NRG contro FlyQuest e Sharks Esports contro Lynn Vision Gaming. Nessuna di queste squadre può avanzare né essere eliminata.

La prima tappa continuerà fino al 5 giugno, con la seconda tappa che riprenderà dal 6 giugno in seguito.