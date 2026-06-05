IEM Colonia 2026: GamerLegion, M80 e MiBR si qualificano per la Tappa 2

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L'ultimo giorno della prima fase di gioco all'IEM Colonia si terrà oggi, poiché le restanti sei squadre rimaste e che si contendono uno dei tre posti nella seconda fase sapranno tutte a che punto si trovano tra poche ore.

In totale, si giocheranno tre partite, in cui saranno decise tre vincitrici/squadre qualificate e saranno determinate anche tre squadre perdenti/eliminate. Per quanto riguarda le partite che si prossimano, i calendari di queste tre partite da vincere assolutamente possono essere consultati di seguito.



Team Liquid vs. FlyQuest



NRG vs. BIG



Tyloo vs. Lynn Vision Gaming



Per quanto riguarda i risultati di ieri, tre squadre si sono qualificate e tre sono state eliminate, con GamerLegion, M80 e MiBR che sono tutte avanzate e si sono unite a B8 e BetBoom Team nel turno successivo. D'altra parte, Thunderdownunder, Sharks Esports e Heroic furono tutti eliminati definitivamente, unendosi a Gaimin Gladiators e Sinners Esports come le prime squadre che tornavano all'aeroporto per i voli di ritorno.

Tenendo tutto questo a mente, cosa vi aspettate dall'azione di oggi?