IEM Colonia 2026: Team Vitality, Team Falcons, Furia, Mouz e altri in posizioni privilegiate per i playoff
Il primo round di azione svizzera per la Tappa 3 è stato completato.
Questo fine settimana sarà intenso in Germania, poiché la parte svizzera dell'IEM Colonia 2026 continuerà e vedrà i round 2-4 tra il 12 e il 14 giugno. I risultati finali saranno decisi lunedì, ma entro la fine del weekend sapremo di cinque squadre confermate per i playoff, cinque eliminazioni e quali sei squadre restano in sospeso.
A tal fine, dopo la prima giornata di ieri, otto squadre hanno già ottenuto una vittoria e otto hanno subito una sconfitta. Vale la pena ricordare che, con questo formato in mente, le squadre devono ottenere tre vittorie per avanzare, mentre tre sconfitte portano al KO. Ecco quindi i risultati delle partite di ieri.
- Team Vitality 2-1 FUT Esports
- Team Falcons 2-1 G2 Esports
- Aurora Gaming 2-0 Monte
- Furia 2-0 B8
- Eredità Mouz 2-0
- Team Spirit 2-0 Natus Vincere
- BetBoom Team 2-1 The MongolZ
- 9z Team 2-1 Parivision
Tenendo questo a mente, le partite del secondo turno di oggi sono già state fissate e sono le seguenti.
- Team Vitality vs. 9z Team
- Team Falcons vs. BetBoom Team
- Aurora Gaming vs. Spirito di Squadra
- Furia vs. Mouz
- Natus Vincere vs. Legacy
- I Mongoli contro B8
- Parivision vs. Monte
- FUT Esports vs. G2 Esports
Cosa ti aspetti dalle partite di oggi?