IEM Rio 2026: Le prime partite si concludono con vittorie di Team Vitality, Natus Vincere, Aurora Gaming e altri,

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Anche se è appena iniziato, IEM Rio sta procedendo a un ritmo vertiginoso. Finora sono iniziate le prime partite del torneo e, tenendo conto di questo, otto squadre hanno iniziato l'evento con vittorie mentre altre otto stanno già lottando contro l'eliminazione.

Con tantissime partite in programma, potete vedere qui sotto i risultati del 13 aprile e anche le partite del 14 aprile.

Risultati IEM Rio 13 aprile:



Team Vitality 2-0 RED Canids



Gentle Mates 1-2 G2 Esports



Team Spirit 2-0 Team Liquid



3DMax 0-2 Team Falcons



Furia 2-0 Passion UA



B8 1-2 Natus Vincere



Aurora Gaming 2-0 HOTU



Legacy 1-2 Mouz



Calendario IEM Rio 14 aprile:

Semifinali del Upper Bracket del Gruppo A:



Team Vitality vs. G2 Esports



Spirito di squadra contro Team Falcons



Quarti di finale del Lower Bracket del Gruppo A:



Canidi ROSSI contro Compagni Gentili



Team Liquid vs. 3DMax



Semifinali del Gruppo B del Upper Bracket:



Furia vs. Natus Vincere



Aurora Gaming vs. Mouz



Quarti di finale del Lower Bracket del Gruppo B:



Passion UA vs. B8



HOTU vs. Legacy



Cosa ti aspetti dalle partite di oggi?