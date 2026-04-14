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IEM Rio 2026: Le prime partite si concludono con vittorie di Team Vitality, Natus Vincere, Aurora Gaming e altri,
Già otto squadre stanno lottando per la loro vita nei tornei.
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Anche se è appena iniziato, IEM Rio sta procedendo a un ritmo vertiginoso. Finora sono iniziate le prime partite del torneo e, tenendo conto di questo, otto squadre hanno iniziato l'evento con vittorie mentre altre otto stanno già lottando contro l'eliminazione.
Con tantissime partite in programma, potete vedere qui sotto i risultati del 13 aprile e anche le partite del 14 aprile.
Risultati IEM Rio 13 aprile:
- Team Vitality 2-0 RED Canids
- Gentle Mates 1-2 G2 Esports
- Team Spirit 2-0 Team Liquid
- 3DMax 0-2 Team Falcons
- Furia 2-0 Passion UA
- B8 1-2 Natus Vincere
- Aurora Gaming 2-0 HOTU
- Legacy 1-2 Mouz
Calendario IEM Rio 14 aprile:
Semifinali del Upper Bracket del Gruppo A:
- Team Vitality vs. G2 Esports
- Spirito di squadra contro Team Falcons
Quarti di finale del Lower Bracket del Gruppo A:
- Canidi ROSSI contro Compagni Gentili
- Team Liquid vs. 3DMax
Semifinali del Gruppo B del Upper Bracket:
- Furia vs. Natus Vincere
- Aurora Gaming vs. Mouz
Quarti di finale del Lower Bracket del Gruppo B:
- Passion UA vs. B8
- HOTU vs. Legacy
Cosa ti aspetti dalle partite di oggi?