IEM Rio 2026: Team Vitality continua la sua serie di dominio sconfiggendo Team Spirit
Qualcuno può fermare la squadra francese dal prendere trofei...?
Avvicinandosi all'IEM Rio, l'ESL decise di mettere una taglia sulla testa di Team Vitality nel tentativo di incoraggiare le organizzazioni rivali a batterli e eliminarli dal torneo. Questa taglia iniziava da $10.000, ma con il progredire dell'evento e la continuazione degli avversari di Team Vitality, il valore è aumentato esponenzialmente fino a raggiungere un picco di $100.000 per la finale, il che significa che se Team Spirit avesse vinto, si sarebbe portato a casa $125.000 di premio normale più altri $100K dalla taglia. È per questo che la perdita di Team Spirit probabilmente fa più male che mai...
Team Vitality non si è potuto fermare alla fine e ha sconfitto Team Spirit vincendo la finale IEM Rio in modo convincente per 3-0. Questo risultato ha visto la squadra continuare la sua serie di dominio e la ha impostata come quella da battere ancora in vista dei BLAST Rivals Primavera 2026, IEM Atlanta e IEM Cologne a giugno.
Sei rimasto sorpreso da questo risultato?