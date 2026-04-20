IEM Rio 2026: Team Vitality continua la sua serie di dominio sconfiggendo Team Spirit

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Avvicinandosi all'IEM Rio, l'ESL decise di mettere una taglia sulla testa di Team Vitality nel tentativo di incoraggiare le organizzazioni rivali a batterli e eliminarli dal torneo. Questa taglia iniziava da $10.000, ma con il progredire dell'evento e la continuazione degli avversari di Team Vitality, il valore è aumentato esponenzialmente fino a raggiungere un picco di $100.000 per la finale, il che significa che se Team Spirit avesse vinto, si sarebbe portato a casa $125.000 di premio normale più altri $100K dalla taglia. È per questo che la perdita di Team Spirit probabilmente fa più male che mai...

Team Vitality non si è potuto fermare alla fine e ha sconfitto Team Spirit vincendo la finale IEM Rio in modo convincente per 3-0. Questo risultato ha visto la squadra continuare la sua serie di dominio e la ha impostata come quella da battere ancora in vista dei BLAST Rivals Primavera 2026, IEM Atlanta e IEM Cologne a giugno.

Sei rimasto sorpreso da questo risultato?