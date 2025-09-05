IFA 2025: Lepro annuncia la prima collezione di illuminazione AI al mondo

HQ

L'illuminazione intelligente sta diventando sempre più popolare, poiché le persone iniziano a portare sempre più prodotti intelligenti nelle loro case. Questi dispositivi si connettono a hub o sistemi di intelligenza artificiale come Apple o Google Home e ti consentono di accendere le luci (o persino regolare i livelli di riscaldamento) semplicemente chiedendo a Siri, Gemini, Alexa e così via di fare il duro lavoro. Sebbene ciò sia utile, a volte collegare tutto a un unico sistema principale può essere una seccatura e portare a problemi, motivo per cui Lepro ha avuto un'idea piuttosto intuitiva.

Nell'ambito di IFA 2025, il produttore di tecnologia ha rivelato una linea di luci AI, che sono descritte come le prime al mondo del suo genere. In sostanza, funzionano in modo molto simile alle normali luci intelligenti, tranne per il fatto che non è necessario collegarle allo stesso modo di Philips Hue o Nanoleaf, poiché una volta configurate è possibile parlare direttamente con le luci per personalizzare i livelli di illuminazione, accenderle e spegnerle e così via, il tutto semplicemente dicendo "Hey Lepro" come comando di avvio.

In totale, sono stati annunciati quattro prodotti e questi sono la lampada da tavolo TB1-Pro, la striscia LED S1-Pro, la luce a corda N1-Pro e la lampada da terra smart slim OE1-Pro. Tutti e quattro i dispositivi sono dotati di intelligenza artificiale per il controllo a mani libere, connettività Wi-Fi e un design moderno.

I piani di lancio esatti devono ancora essere annunciati, ma Lepro intende debuttare la prima ondata di prodotti in Nord America entro la fine dell'anno per una fascia di prezzo non annunciata, prima di arrivare in altre regioni del mondo.

