IFAB ammette che l'arbitro ha commesso un errore contro la Svizzera che ha portato un enorme vantaggio all'Argentina ai Mondiali

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L'International Football Association Board (IFAB) ha pubblicato la circolare n. 34, in cui spiegano "importanti chiarimenti sulle Regole del Gioco 2026/27", in particolare riguardo alle sostituzioni a tempo limitato e ai protocolli VAR, con uno di questi che risponde chiaramente a una delle controversie più grandi della Coppa del Mondo 2026: l'espulsione dell'attaccante svizzero Breel Embolo nei quarti di finale contro l'Argentina, ricevendo un secondo cartellino giallo per un caso di "errore di identità".

In quella partita, Leandro Paredes ricevette inizialmente un cartellino giallo per fallo, ma dopo aver controllato il VAR, l'arbitro João Pinheiro stabilì che Embolo si era effettivamente tuffato e che Paredes non aveva commesso fallo; Il cartellino giallo "cambiava automaticamente schieramento" seguendo quello che chiamavano il protocollo "identità sbagliata", che permette agli arbitri di cambiare la decisione quando un giocatore viene ammonito o espulso per un fallo effettivamente commesso dall'altra squadra.

Ma ora l'IFAB spiega che la regola, nella sua forma attuale, è stata usata in modo errato: il VAR può intervenire in caso di errore di identità quando il giocatore sbagliato è stato ammonito, ma non può essere usata per rivedere l'infrazione stessa. Pertanto, l'arbitro avrebbe dovuto rimuovere il cartellino giallo a Paredes, ma non era autorizzato a "ri-arbitrare" l'azione e a dare il cartellino giallo a Embolo.

"Un cartellino giallo (ammonizione) che non è un secondo cartellino giallo può essere esaminato solo per identificare il giocatore che ha commesso l'infrazione penalizzata; l'infrazione stessa non può essere rivista o modificata", ha scritto l'IFAB.

Pertanto, IFAB ammette che l'arbitro ha commesso un errore e ha superato la sua autorità, anche se IFAB ha anche affermato che il suo uso è stato "ben accolto" e quindi la nuova legge potrebbe essere modificata nuovamente in futuro. "L'uso della clausola sull'identità errata per gestire la simulazione durante la Coppa del Mondo FIFA 2026 è stato ben accolto e sarà incluso nella revisione dettagliata del protocollo VAR annunciata nella circolare n. 32. Tuttavia, non può essere utilizzato come tale fino al termine della revisione."