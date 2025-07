iFixit sul controller Switch 2 Pro: "Scusa povera per un controller"

HQ

Il nuovo controller Switch 2 Pro di Nintendo è sotto la lente d'ingrandimento nell'ultimo video di smontaggio di iFixit, il canale che si è fatto un nome smontando l'elettronica e giudicando quanto siano davvero fai-da-te i tuoi gadget. E non si stanno tirando indietro quando si tratta di questo ultimo controller di Nintendo, che sbattono come "assolutamente inaccettabile".

Anche qualcosa di semplice come la sostituzione della batteria, che sarà inevitabilmente necessaria in futuro, richiede di staccare un pannello frontale incollato. Segue la rimozione di quasi la metà dei componenti interni, compreso il circuito stampato. È un processo inutilmente complicato (e probabilmente intenzionalmente).

Nonostante il prezzo elevato di $ 85, il controller non utilizza nemmeno joystick ad effetto Hall. No, Nintendo sta ancora utilizzando i vecchi stick potenziometrici, noti per la deriva degli stick. E sostituirli? Anche un dolore enorme. Dovrai ancora una volta strappare il pannello incollato e smontarlo molto più del dovuto.

Il verdetto? Nintendo ha fornito un controller dall'aspetto elegante con una solida sensazione in mano, ma è una bomba a orologeria quando si tratta di manutenzione e tecnologia del joystick. iFixit sottolinea anche che ci sono alternative più economiche sul mercato con funzionalità migliori, stick ad effetto Hall e sostituzione della batteria molto più semplice. L'unico lato positivo? Nintendo sembra ancora impegnata a risolvere i problemi di deriva, se siete disposti a seguire questo processo.

