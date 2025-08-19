Iga Świątek dimostra di poter vincere su qualsiasi superficie conquistando la corona a Cincinnati contro Paolini

HQ

Iga Świątek ha iniziato questa stagione con alcune note deludenti, ma quest'anno è migliorata costantemente e ha conquistato due titoli importanti (quasi) di fila: Wimbledon il mese scorso e Cincinnati Open ieri sera, sconfiggendo Jasmine Paolini, settima testa di serie, in due set: 7-5, 6-4. Questa volta è stato più difficile che a Wimbledon (quando ha sorprendentemente sconfitto Amanda Anisimova 6-0, 6-0), il che probabilmente ha reso la vittoria più gratificante, poiché ha guadagnato fiducia.

Un fattore chiave è che Swiatek, che era solito dominare sulla terra battuta, ha perso al Roland Garros in semifinale, interrompendo una serie di vittorie consecutive. Non ha vinto alcun titolo sulla terra battuta quest'anno. Tuttavia, ora ha conquistato il Grande Slam sull'erba a Londra e ora un Masters 1.000 sul cemento, che l'ha lasciata "un po' scioccata".

"Grazie [alla mia squadra] per avermi costretto a diventare una giocatrice migliore e imparare a giocare su tutte queste superfici più veloci", ha detto la giocatrice polacca, che supera Coco Gauff come numero 2 del mondo. Nel frattempo, la sua rivale Jasmine Paolini sale al numero 8 del mondo e, sebbene non sia ancora riuscita a vincere Swiatwk una sola volta in cinque partite, ha davvero spinto Swiatek al limite, un segnale promettente per il futuro.