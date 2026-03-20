Iga Swiatek è stata eliminata nel suo match d'esordio di un torneo WTA per la prima volta dal 2021, in 74 tornei

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Iga Swiatek ha perso il secondo posto nel ranking WTA contro la finalista di Indian Wells Elena Rybakina, e ha subito un altro colpo al Miami Open: ha perso nel suo match d'apertura del torneo, la prima volta che perde al debutto dopo 74 tornei WTA, iniziando alle WTA Finals 2021.

Swiatek, che ha ricevuto un bye fino al secondo turno del torneo, ha perso contro la connazionale Magda Linette, 34enne, classificata 50ª al mondo. È stato uno shock, perché ha vinto il primo set 1-6, ma poi ha perso i due set successivi, chiudendo 1-6, 7-5, 6-3 nel secondo turno del torneo.

Swiatek ha detto dopo il match che non "provava cose del genere da circa cinque anni" e che aveva smesso di fare qualcosa di buono tatticamente nel secondo e terzo set. "Tornerò al lavoro e cercherò di ottenere qualcosa di positivo dagli allenamenti... e cercare di capirlo."

Dopo aver sconfitto Swiatek, Linette affronterà Alexandra Eala, avendo vinto due dei loro tre duelli.