Iga Swiatek si separa dall'allenatore Wim Fissette dopo un inizio stagionale deludente

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Iga Świątek, terza al mondo (recentemente persa un posto a favore di Elena Rybakina), ha avuto un inizio di stagione deludente, non riuscendo a superare i quarti di finale nei quattro tornei disputati nel 2026. Più recentemente, è stata eliminata al secondo turno e nel suo match di debutto, al Miami Open, dalla connazionale Magda Linette. Fu la prima volta in 74 tornei che fu eliminata al primo turno.

Di conseguenza, la giocatrice polacca di 24 anni si è separata dall'allenatore Wim Fissette, che lavorava da ottobre 2024. Nell'ultimo anno e mezzo, Swiatek ha conquistato tre titoli WTA in singolare, incluso il suo primo titolo a Wimbledon e il sesto Grande Slam in totale.

"Miami è stata una sfida per me. Ovviamente provo delusione, amarezza e responsabilità per la mia prestazione in campo. Ho anche imparato molte lezioni importanti e penso che sia molto umano", ha detto Swiatek.

"Detto ciò, dopo molti mesi di lavoro insieme al mio allenatore Wim Fissette, ho deciso di prendere una strada diversa. È stato un periodo intenso, pieno di sfide e molte esperienze importanti. Sono grata per il suo sostegno, la sua esperienza e tutto ciò che abbiamo realizzato insieme — incluso uno dei miei più grandi sogni nello sport", ha spiegato Swiatek, riferendosi alla sua vittoria a Wimbledon.

Nel suo stesso post, Fissette ha detto che è stata "una bella storia" incontrare Iga per la prima volta nel 2018 dopo che lei aveva vinto il junior Wimbledon, e sette anni dopo averlo vinto insieme, ma ha riconosciuto che la partnership non ha soddisfatto le loro aspettative.

"Entrambi volevamo e lavoravamo per ottenere di più, ma condividevamo momenti e lezioni importanti. Iga, ora ti auguro buona fortuna e successo per il futuro. Sono sicuro che lo avrai."