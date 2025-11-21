Iggy Pop dà voce a un cane DJ radiofonico in Rockbeasts

HQ

Nel tanto atteso RPG di gestione musicale, Rockbeasts, i giocatori incontreranno ogni tipo di personaggio antropomorfo del rock and roll e, in modo entusiasmante, alcuni saranno persino doppiati da star famose e iconiche del mondo musicale. Un esempio è Iggy Pop, poiché la rockstar americana apparirà nel gioco sotto forma di un DJ radiofonico che è anche un cane.

Parlando dell'atterraggio Iggy Pop e dell'incorporazione della rockstar nel gioco, abbiamo parlato con Marcin Sonnenberg, compositore e designer audio dello sviluppatore Licht Hund, durante DevGAMM in Portogallo, dove ci ha raccontato quanto segue.

"Voglio dire, questa è stata un'opportunità fantastica per noi di portare e invitare Iggy Pop al nostro gioco. E sì, ha un ruolo nella narrazione. Nel gioco interpreta una versione di se stesso. È come un DJ radiofonico che è... " interviene il direttore creativo e CEO Bartosz Pieczonka, "è un cane." Sonnenberg continua, "sì, è un cane. È un po' come un personaggio che porta avanti la narrazione in certi momenti con la sua intervista alla radio."

Abbiamo anche accennato brevemente allo stile artistico del gioco e a come sia ispirato all'animazione degli anni '90 e persino alle sitcom dell'epoca. Pieczonka ha approfondito questo fronte.

"Volevamo far sentire questo gioco come un'animazione anni '90. Volevamo che il gioco sembrasse... Stiamo sicuramente prendendo ispirazione da sitcom come Seinfeld, Friends. Volevo avere quell'atmosfera di, sai... Anche Beavis e Butt-Head. Quindi nello stile artistico, nell'aspetto, ecc. Volevamo avere animali perché quello che volevamo era avere personaggi immediatamente accessibili. Così capisci subito chi è questo tipo. Abbiamo un bassista che è un branzino. Ed è un pesce. E si vede subito che è impacciato, un po' timido, dall'aspetto strano. E solo per la grafica, ci aiuta a trasmettere ogni personaggio del gioco. Incontri un gatto scontroso, capisci subito che sarà un gatto scontroso che possiede un negozio di dischi. E non gli piace che la gente tocchi i suoi dischi. E tutto deve essere ordinato e in ordine.

"Quindi questo ci ha davvero aiutato a costruire quei personaggi e a trasmettere quel mondo con quell'atmosfera anni '90. Quindi vogliamo che tutto sembri autentico. Vogliamo che le persone si sentano come se stessero giocando a un gioco che sembra uno show animato, ma che resta comunque un gioco. Quindi ci sono un sacco di meccaniche, un sacco di cose da fare. Non è solo come passare attraverso i dialoghi. E penso che una volta che ti siedi e lo suoni, diventa magico che tu sia davvero in questo mondo a viverlo. E vedere tutti quei personaggi."

Puoi vedere l'intervista completa e sottotitolata localmente con Licht Hund qui sotto, e per saperne di più su Rockbeasts, vai qui per leggere l'ispirazione del gioco e che tipo di musica offrirà.