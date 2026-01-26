Ikea e Animal Crossing stanno pianificando una collaborazione?

HQ

Se ci segui da un po', forse ricorderai che sei anni fa abbiamo riportato che Animal Crossing: New Horizons e Ikea avevano collaborato a uno dei cataloghi iconici di quest'ultimo, incentrato sulla amata serie di giochi Nintendo. Purtroppo, all'epoca era disponibile solo a Taiwan, ma ora innumerevoli persone sui social hanno notato che qualcosa sembra di nuovo in corso.

Questa volta, è un post sui social media della divisione francese Ikea che mostra i loro mobili e una foglia che cade – che molti pensano assomigli in modo sospettoso al logo di Animal Crossing. Finora non abbiamo ricevuto alcuna informazione su cosa si tratti tutto questo, ma considerando che Nintendo ha appena lanciato un importante aggiornamento e la versione Switch 2 di Animal Crossing: New Horizons (leggi la nostra recensione qui), sembra sicuramente una buona opportunità per una collaborazione.

Guarda com'è qui sotto. Cosa ne pensi, sembra completamente sconosciuto o c'è qualcosa di evidente in lavorazione?