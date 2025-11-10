IKEA lancia 21 nuovi prodotti per la casa intelligente, ciascuno con supporto Matter

HQ

IKEA sta entrando ulteriormente nel mondo degli elettrodomestici intelligenti. Ora, l'azienda di arredamento per la casa ha svelato una nuova collezione di articoli che abbracciano una varietà di tipi e opzioni e che dovrebbero consentirti di prendere meglio il controllo della tua casa.

Si dice che ciascuno dei dispositivi sia compatibile con Matter, il che significa che dovrebbero funzionare con il software per la casa intelligente delle principali aziende. Per quanto riguarda i prodotti offerti, possiamo aspettarci quattro opzioni di lampadine decorative che vengono poi suddivise in 12 opzioni più precise. A questo si aggiungono cinque sensori intelligenti che possono aiutare a monitorare il movimento, la qualità dell'aria, l'umidità e le perdite d'acqua, prima di altri quattro telecomandi e prese che ti permetteranno di controllare più facilmente lampade e oggetti ordinari e non intelligenti.

Questa è solo la prima fase della gamma di prodotti per la casa intelligente di IKEA e ci viene detto di aspettarci sempre più prodotti in tempo utile che includano articoli "più facili da usare e più convenienti di quelli esistenti". Il prezzo esatto e la data di lancio di ciascun prodotto dipenderanno dal mercato in questione.